ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼, 35 ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇਜ਼, 35 ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : November 10, 2026 at 6:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ'
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ! 👉🏼 ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਖੁਦਾਈ 👉🏼 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰਜੀਹ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਦਮ, 35 ਬੋਰ ਹੋਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ 👉🏼 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ - @barinder_goyal ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 10, 2026
'1989 ਦੌਰਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ'
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1989 ਦੌਰਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022-23 ਵਿੱਚ 8 ਬੋਰਹੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਬੋਰਹੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ
'ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ'
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।'
ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਲੈਬ
ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਹਿਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।