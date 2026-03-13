ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਤੰਦੂਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 5:47 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਤੰਦੂਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਸਕਣ।
ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭੀ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਤਾਲੇ ਤੋਂ ਤੰਦੂਰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ 4500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੰਦੂਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।"
ਵਧੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।"
ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ
ਅਜਨਾਲਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ।"- ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ
ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀ
ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲਾਂਵਾਲ ਵਿਖੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਿਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਣਗੇ।"