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ਪੰਜਾਬ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ

ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ।

PUNJAB LOTTERY DEPARTMENT SCAM
ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ (X @AdvHarpalSinghCheema & etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2026 at 7:23 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ (etv bharat)


ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਘਪਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।"


ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਸ ਲਾਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

PUNJAB LOTTERY DEPARTMENT SCAM
ਚੰਨੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ (etv bharat)


ਬਾਹਰੀ ਨੈਕਸਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 'ਮਾਰਟਨ' ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।"


ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਟਰੀਆਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਾਟਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆੜ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ 200 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 200 ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਡਲ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"



ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ

ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"


ਗਰੀਬ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਗਰੀਬ ਲਾਟਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਟਰੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਟਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"


ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟਵਾਰ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।"



ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ।"

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