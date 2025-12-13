AAP ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ...
Published : December 13, 2025 at 6:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 19,171 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਸਬੰਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਵਾਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪ (AAP) ਲਈ ਟੈਸਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 2027 ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਹਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਇਹ ਚੋਣਾਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੋਰ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।"
'ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕਲੇ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ'
ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੁਦ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।'