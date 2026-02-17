ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪਰ ਖੇਡਾਂ: ਮਹਿੰਗੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਦੌੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਲਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ।
Published : February 17, 2026 at 3:04 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਉਦਘਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌੜਾਕ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਦ ਪਾਲਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਂਗੇ।"
ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਲਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਗੌਰੀ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਮਿਆਂ ਵੇਲ੍ਹੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਲਦ ਪਾਲਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਬਦਾਮ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।- ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਹਿਲੋਂ, ਬੱਲਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ
"ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੇ ਬਲਦ"
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਲਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਾਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਬਲਦ ਦੌੜਾਕ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ।"
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ।"
ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 17 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਬਲਦਾਂ ਦਾ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਹਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ, ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੌੜਾਂ, ਰੱਸਾ-ਕੱਸੀ, ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।