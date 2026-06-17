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ਲੁੱਕ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਤੇ ਬਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ 'ਤੇ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

warns HPCL over disruption in supply of luke
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 17, 2026 at 4:51 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜਾਬ ਦੀ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ETV BHARAT)

ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ,ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।"

"ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਕਣ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ । - ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਠੱਪ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 48 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

warns HPCL over disruption in supply of luke
ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰਧਾਨ ,ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ETV BHARAT)

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ?

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ?

ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਗੰਬਰ ਐੱਸ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਲੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ
BITUMEN SUPPLY DISRUPTIONS
ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਲੁੱਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਾਦ
PUNJAB BITUMEN SUPPLY DISRUPTIONS

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