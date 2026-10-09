ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ! ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸ਼ਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 9, 2026 at 7:39 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
"ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਹੇਠਾਂ ਦਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ"
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਿਮਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਸਕਣ , ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਨਿਡਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ "ਨਿਡਾ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ" ਆਈ ਸੀ (NIDA - NABARD Infrastructure Development Assistance) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਜਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 10-10 ਕੋਡ ਦੇ ਕੰਮ 60 ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਨਿਡਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰਪੁਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ ਤਾਂ 60 ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਾ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ"
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ "ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ।"
"ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 50 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਫੋਨ ਤਾਂ ਪੈਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਹਿਕਮਾ ਪੇਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਪਰੋਂ ਬੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ।"- ਠੇਕੇਦਾਰ
"ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ"
ਪੰਜਾਬ ਹੌਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਵਿਆਜ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20-25 ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ।"- ਠੇਕੇਦਾਰ
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੇਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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