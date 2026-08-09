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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2026', ਕੀ ਮੁੱਕੇਗੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ?

ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ।

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ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 9, 2026 at 2:58 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' ਆਉਂਦੇ ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ: ਇੱਕ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੇ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ:

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਝ ਹੋਈ?

ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ Tree Census ਯਾਨਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ

"ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਾਟਰੂਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2025 ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ 'ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ' ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ' ਯਾਨਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

Will It Finally End the Indiscriminate Felling of Trees?
'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, 2026' (ETV Bharat)

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ

ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ 'ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ' ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 7,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ?

ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 'ਰੁੱਖ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 35 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ Girth ਯਾਨਿ ਮੋਟਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ Tree Saplings ਯਾਨਿ 'ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਬੂਟਿਆਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਕਰਨਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:

1 ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਬੂਟੇ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 35,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਰਾਸਤੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ: 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰC ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।

TAGGED:

SAVE TREES
SAVE ENVIRONMENT AND GREENERY
BAN ON CUTTING DOWN TREES
ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
TREE PROTECTION BILL 2026

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