ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ, ਅੱਜ ਵੀ 'ਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ।

'ਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 7:45 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲੂ (ਹੀਟ ਵੇਵ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂ (ਹੀਟ ਵੇਵ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਦਾਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?

'ਲੂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਨੂੰ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, 23 ਮਈ ਤੱਕ ਲੂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

45 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਪਮਾਨ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 47 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ।

ਜੇਕਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 3.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਰੂਪਨਗਰ (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆਈਐਮਡੀ ਨੰਗਲ) ਵਿਖੇ 23.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਆਓ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ42 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ43 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ28 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ44 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ

ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋਈ ਹਵਾ

ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 150 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP-1) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। GRAP-1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

