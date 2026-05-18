ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀਟ ਵੇਵ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਅੱਪਡੇਟ

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇਗੀ ਗਰਮੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਰੋ ਗੁਰੇਜ਼। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੀ ਸਲਾਹ।

Published : May 18, 2026 at 1:40 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਮੀਂਹ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ

ਫਿਲਹਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਮਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।"

"ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ ਪਾਰ..."

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਪਮਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 40.8 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਹੀਟਵੇਵ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

  • ਹਲਕੇ ਤੇ ਢੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
  • ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  • ਇੱਕ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
  • ਫਿਰ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਜੂਸ ਵਰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਰਥ ਪਦਾਰਥ ਪੀਓ।
  • ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਲ ਖਾਓ।
  • ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
