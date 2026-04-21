ਹਾਏ ਗਰਮੀ! ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਵਧੇਗੀ ਗਰਮੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਵਸ ਸਰਜਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ।
Published : April 21, 2026 at 10:17 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 19 ਤੋਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ, ਹੀਟੇ ਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। 22 ਤੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਵੇਵ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਡੀ ਵਲੋਂ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਬੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 0.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 3.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 15.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਅਲਰਟ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ), ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੀਟਵੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਧਿਆਨ-
- ਨਵਜਾਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
- ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ।
- ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲਾ ਤੋਲਿਆ ਰੱਖੋ।
- ਪਿਸ਼ਾਬ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਹੀਟ ਰੈਸ਼ੇਜ਼ ਤੇ ਹੀਟ ਕ੍ਰੈਂਪਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਘਬਰਾਹਟ, ਸਿਰਦਰਦ, ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ, ਰੈਸ਼ੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ?
- ਜੇਕਰ ਘਰ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛਾ ਵੱਲ ਜਾਂ ਠੰਢੀ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਓ।
- ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
- ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 104 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਡ ਆਦਿ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।"