ਮੀਂਹ ਵੱਲੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਹੁਣ ਲੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਏ-ਹਾਏ..., ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਗਰਮੀ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਸਾਰ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 9:49 AM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "17 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਮਈ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ।"

ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਮੌਸਮ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ। 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਹਨ।"

ਜਾਣੋ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

ਸ਼ਹਿਰਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ38 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਜਲੰਧਰ39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ24 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਬਠਿੰਡਾ39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਪਟਿਆਲਾ41 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ27 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ
ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੌਸਮ ਯੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 37 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36.4 ਡਿਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

