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ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਆਨੰਦ

ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ashutosh rana play humare ram
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 9, 2026 at 10:26 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ।

ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਅਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਆਰ. ਭੁੱਚਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਮੇਤ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।

ashutosh rana play humare ram
ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਨਾਟ ਲੜੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ' ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥੀਏਟਰਿਕ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਲੀਸਿਟੀ ਥੀਏਟਰ ਅਧੀਨ ਰਾਹੁਲ ਭੁੱਚਰ ਵੱਲੋ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਮਾਇਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਪਲੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪਰਿਹਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਖਤਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਖ਼ੰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ।

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