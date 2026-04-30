"ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤੀ", ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : April 30, 2026 at 4:34 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੋਬਲ ਸਕੂਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਗਜ਼ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ - ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚੈਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੀਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਓਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਵਾ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਚਿਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਾਸਿਕ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"