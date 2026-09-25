ਈਡੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਾਣੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ

ਈਡੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਜਾਣੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਿਹਾ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ।
Published : September 25, 2026 at 6:53 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅੱਜ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੰਗਾਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ"।
Chandigarh: On Punjab government vs ED High Court case, Additional Solicitor General Satyapal Jain says, "Yesterday, a petition was filed in the name of the Punjab government, which was actually filed by Deputy Secretary Gautam, Neither the Punjab Government nor GMADA had any… pic.twitter.com/UM3bAYtzsR— IANS (@ians_india) September 24, 2026
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਨਾਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 22, 23 ਅਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਵਾਰੰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ"।
ਫਾਈਲਾਂ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ"।
ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।