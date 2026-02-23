ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

punjab budget 2026
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026 (DPR PUNJAB)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 23, 2026 at 6:13 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ

  • 6 ਮਾਰਚ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)- ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ
  • 7 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ)-ਛੁੱਟੀ
  • 8 ਮਾਰਚ (ਐਤਵਾਰ)- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ
  • 9 ਮਾਰਚ (ਸੋਮਵਾਰ) - ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ
  • 10-11 ਮਾਰਚ (ਮੰਗਲਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ)- ਬਜਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ
  • 12 ਮਾਰਚ (ਵੀਰਵਾਰ)- ਗ਼ੈਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
  • 13-15 ਮਾਰਚ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ)- ਛੁੱਟੀਆਂ
  • 16 ਮਾਰਚ (ਸੋਮਵਾਰ) - ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬਜਟ

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮਲਾਵਰ

ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ-"ਯੁੱਧ ਗੱਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਦਿਓ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 48,000...।"

ਬਜਟ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਭਾਵੇਂ 11 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਬਜਟ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ?

