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ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੁਆਫ਼, ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ (ਵੱਧ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ 'ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ' ਦਾ ਗਠਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ।

Cow Protection Cell
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ (ANI/CANVA)
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By ANI

Published : September 25, 2026 at 7:12 AM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਰਹੇ।'

ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 'ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ' (ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 'ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ' ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 12 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਕਾਓ ਲਿਫਟਰ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

61.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕਾਓ ਸੈੱਸ' (ਗਊ ਸੈੱਸ) ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰੇਕ ਅਵਾਰਾ ਗਾਂ ਲਈ 61.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"

ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ (ਵੱਧ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੇਠ 'ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ' ਦਾ ਗਠਨ

ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ (ਵੱਧ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ 'ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ' (Cow Protection Cell) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਗਊ ਤਸਕਰੀ, ਗਊ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ - ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਪੀ (SP) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

COW PROTECTION CELL
GAU SEVA COMMISSION
COW SMUGGLING AND SLAUGHTER
ਗਊ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲ
VC KEEMTI BHAGAT

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