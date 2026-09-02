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IPS ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਾਦਲੇ, 12 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ

PPS POLICE OFFICERS RESHUFFLE
IPS ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਤਬਾਦਲੇ (Special Arrangement,etv bharat file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 2, 2026 at 6:42 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Punjab Government Transfers 12 PPS
IPS ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (Special Arrangement)

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, PPS ਨੂੰ SSP ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ AIG, NRI, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ISTC, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ PAP, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਖੱਖ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, PPS ਦੀ ਥਾਂ SSP ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ISTC, ਕਪੂਰਥਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, PPS ਨੂੰ AIG Law & Order, Punjab, Chandigarh ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 82ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ PAP, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, PPS ਨੂੰ Zonal AIG, CID, ਜਲੰਧਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡੈਂਟ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ PAP, ਜਲੰਧਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PPS (DR) ਨੂੰ SP Investigation, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ SSP ਪਠਾਨਕੋਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, PPS ਨੂੰ DCP Investigation, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, PPS (DR) ਨੂੰ SP PBI, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ADCP Special Branch, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, PPS ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ AIG CID, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab Government Transfers 12 PPS
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ (Special Arrangement)



ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, PPS (DR) ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਅਧੀਨ SP Cyber Crime-1, Punjab, SAS Nagar ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ SP Intelligence Wing, Punjab, SAS Nagar ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, PPS ਨੂੰ SP Hqrs., ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਜੋਂ ਤਬਾਦਲੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ SP Traffic, SAS Nagar ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, PPS (DR) ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, PPS (DR) ਨੂੰ SP Traffic, SAS Nagar ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ SP Special Branch, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
PPS ਅਫ਼ਸਰ ਤਬਾਦਲੇ
PUNJAB GOVERNMENT TRANSFERS
12 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ
PPS POLICE OFFICERS RESHUFFLE

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