ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਭਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ 2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ

Chief Minister Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (@BhagwantMann)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 20, 2026 at 3:58 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RBI ਰਾਹੀਂ 2,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 18 ਸਾਲ ਲਈ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਅਤੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ

ਫਾਇਨੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਫਲੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

RBI ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਕਸ਼ਨ

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਆਂ RBI ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ E-Kuber ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰੀ

ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੀ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ – ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਧਾਰੀ RBI ਅਤੇ FRBM ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਬਦਲਾਵ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ - ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2500 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।"

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਾਰ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਦੇ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹7,100 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲਏ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹4,300 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2041 ਅਤੇ 2044 ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ — ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ — 'ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ₹4,300 ਕਰੋੜ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ₹5,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ - 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ₹1,500 ਕਰੋੜ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ₹1,300 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹੁਣ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਹੋਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ?

  • ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
  • ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
  • ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
  • ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  • ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ, ਗੈਂਗ ਵਾਰ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
  • ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
  • ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 'ਆਪ' "ਬਦਲਾਵ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ, ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ:

  • ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
  • ਵੱਡੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ?
  • ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
  • 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
  • ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।"

