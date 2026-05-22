ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਜਾਨਲੇਵਾ' ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਹੇਠ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ਼ 2023' ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ
Published : May 22, 2026 at 5:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (X) 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ "ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ" ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ਪੋਸਟ'
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, "ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…"
ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ..ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ…— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 21, 2026
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਰਲ਼ੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਲ਼ੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ
ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਆਸਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ? ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ।"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਕਈ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ Animal welfare and care services, AWCS foundation ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ।"
ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁੱਤੇ ਹੋਣ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹੜੱਪ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।"
CM, BHAGWANT MANN; Please read the Supreme Court ruling again and if you don’t understand the law ask someone to explain. Only dogs suspicious of Rabies like symptoms or biting aggressive dogs should be isolated, diagnosed and treated. Harsh orders of killing dogs given by you… pic.twitter.com/UkKt0QYdNB— Dr Navjot Sidhu (@NavjotSidh42212) May 21, 2026
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕਾਏ, ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।"
I have formally written to the Hon’ble Chief Justice of India regarding Punjab CM Bhagwant Mann public mischaracterisation of the Supreme Court’s order on stray dogs.— Tajinder Bagga (@TajinderBagga) May 21, 2026
The SC order permits action only in specific legally defined cases involving rabid, incurably ill, or… pic.twitter.com/Mgu00Vi8CX
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ People For Cattle In India ਯਾਨਿ PFCI ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ AAP ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਾਂ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਚੁਣਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
• ਨਸਬੰਦੀ (ABC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ)
• ਟੀਕਾਕਰਨ (Vaccination)
• ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
• ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ
ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।"
@BhagwantMann @ArvindKejriwal Court ke naam par bejubaan dogs ki hatya band kijiye. Supreme Court ne har stray dog ko maarne ka order nahi diya hai. Sirf “khatarnak” bol dene se kisi jaan ko khatam kar dena kanoon nahi, zulm hai.— ꓄ʜᴇ ʟᴀꜱᴛ ꜰᴏʀᴇꜱᴛ 🍁 (@Sonam_T26) May 21, 2026
Kal ko kisi ki nafrat, jhooth ya personal dushmani… pic.twitter.com/EUOv6KLGRz
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਓ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ (ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੀਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ
The Last Forest ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ "ਖ਼ਤਰਨਾਕ" ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਬੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ।"
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਾਹਿਲ ਭਾਂਬਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
Read the judgment before weaponizing it. The Court repeatedly directs authorities to act “in accordance with the Animal Birth Control Rules, 2023.” Those Rules prohibit indiscriminate killing of dogs. #BoycottAAP #SavePunjabDogs #SaveIndianDogs— Sahil Bhambri (@sahilbhambri90) May 21, 2026
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਾਰਥ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।"
@BhagwantMann ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ।— advparth (@advparth9s) May 21, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵ ਹਨ।"
Chandigarh: On the Punjab government's campaign to eliminate dangerous and rabid stray dogs, Governor Gulab Chand Kataria says, " it is going to be a long exercise, this exercise should be done under the guidelines of the supreme court. it doesn't mean you can kill anyone, dogs… pic.twitter.com/xlW1UPr1Yx— IANS (@ians_india) May 22, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਬੌਬੀ ਗੁੱਜਰ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।"
"ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ"
ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮਾਨ ਸਾਬ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ", ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।",ਏ. ਮਾਥੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਮੰਨ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ।"
ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਹਲਕਾਏ, ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਥਾਨੇਸ਼ੀਆ (ਮੌਤ ਦਾ ਟੀਕਾ) ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 'ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ABC) ਨਿਯਮ, 2023' ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਏਬੀਸੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।