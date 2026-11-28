ਈਰਾਨ ਸਕੂਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ', 8 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੌਂਪੀ
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ; ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਮਿਨਾਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬੈਨਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ।
Published : November 28, 2026 at 3:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਿਨਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੱਤਰ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਨਾਬ ਸਥਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।"
'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਮਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ
ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਹੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 'ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ' ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।"
Dr. Mohammad Fathali, Ambassador of the Islamic Republic of Iran to India, hosted a delegation of government school teachers from Punjab on Wednesday. During their visit, the delegation extended humanitarian assistance to #Minab School and expressed their solidarity with the people of Iran. The delegation also presented the Ambassador with a banner featuring images of two tragic historical events: the Jallianwala Bagh massacre and the attack on Minab School. The banner was subsequently displayed at the Embassy's exhibition. Condemning the attack on Minab School, the members of the delegation emphasized that their contribution symbolized the solidarity of the people of Punjab with the bereaved Iranian families and reaffirmed their commitment to the historic Sikh tradition of Haa Da Naara — raising a voice against injustice and standing in support of the oppressed.— Iran in India (@Iran_in_India) November 27, 2026
ਸਾਂਝਾ ਬੈਨਰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਮੁਹੰਮਦ ਫਤਹਾਲੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਨਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1919 ਦੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਮਿਨਾਬ ਸਕੂਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਨਾਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ।"