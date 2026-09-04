ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 4, 2026 at 8:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਯੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੁਰਸਕਾਰ 2026 ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਨਮਾਨਿਤ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿਮੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜੀ ਐਚ ਐਸ ਸ਼ਾਹਹੁਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੀਐਸਐਸ ਲੜਕੀਆਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਜੀਪੀਐਸ ਦਰਾਜ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਐਚ ਐਸ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਜੀਪੀਐਸ ਬਲਹਾਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿੰਦਰਵੀਰ ਕੌਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜੀਐਸਐਸਐਸ ਰੰਧਾਵਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਐਚਐਸ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਨਿਕਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਸਰਾਲੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀਆ ਐਚ ਐਸ ਕੁਹਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿੰਕਲ ਜੀਐੱਚਐਸ ਸਰੀ ਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਜੀਪੀਐਸ ਹਰੀਹਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੈਡਰ ਜੀਪੀਐਸ ਬੋਹਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੇਖਪੁਰ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ), ਅਨੂ ਬਾਲਾ (ਲੈਕਚਰਾਰ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਨੌਰੀ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ); ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜਪੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਰਾਮਨਗਰ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ), ਕੁਮੇਦ ਕੁਮਾਰੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ (ਜਲੰਧਰ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਿੰਪਾਲਕੇ (ਜਲੰਧਰ), ਵਰਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਜੂਆ ਖੁਰਦ (ਜਲੰਧਰ), ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਗਵਾੜਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਨੋ ਲੰਗਾ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ (ਲੈਕਚਰਾਰ), ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਸੁਖਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮੋਤੀ ਨਗਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਲੈਕਚਰਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਮਰਾਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭੂਦਨ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ), ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਦਰ ਨਗਰ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ), ਨੀਨਾ ਬਾਤਿਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਫੁੱਲਵਾਲਾ ਡੋਗਰਾ (ਮਾਨਸਾ), ਰਿਸ਼ੀ ਮਨਚੰਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤਖਾਣਬੱਧ (ਮੋਗਾ); ਬਲਦੇਵ ਰਾਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਸਾ ਰਣਧੀਰ (ਮੋਗਾ)।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ), ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ (ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ); ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਮਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਰਨਾ (ਪਠਾਨਕੋਟ); ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੇ ਕਪੂਰ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ (ਪਟਿਆਲਾ); ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ, ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਪਟਿਆਲਾ); ਲਲਿਤਾ ਬੰਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾੜੂ (ਪਟਿਆਲਾ); ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਰੂਪਨਗਰ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਲਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੁਲਗਰਾਂ (ਰੂਪਨਗਰ); ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਭੋਜੇ ਮਾਜਰਾ (ਰੂਪਨਗਰ); ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ); ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੰਗੇੜਾ (ਰੂਪਨਗਰ); ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੇ ਬੰਗਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਨੰਗਲ (ਰੂਪਨਗਰ); ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕਾਹਨਪੁਰ ਖੂਹੀ (ਰੂਪਨਗਰ); ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਸੇਖਪੁਰ (ਰੂਪਨਗਰ); ਅਮਰਜੀਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਖਸਲ (ਰੂਪਨਗਰ); ਲੈਕਚਰਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਗਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ); ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਰਾਜੋਮਾਜਰਾ (ਸੰਗਰੂਰ); ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਨਾਮ (ਸੰਗਰੂਰ); ਅੰਮਿਤਿੰਦਰ ਬੱਤਰਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਹੜ (ਸੰਗਰੂਰ)ਲੈਕਚਰਾਰ ਰਮਿਤ ਵਾਸੂਦੇਵਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫ਼ੇਜ਼ 3 (ਮੋਹਾਲੀ); ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਮਹਿਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਫ਼ੇਜ਼ 5 (ਮੋਹਾਲੀ); ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਬਾਣਗੜ੍ਹ (ਮੋਹਾਲੀ); ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਖੀਰਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ); ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ); ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੀਆਂ) ਪੱਟੀ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਸੇਠੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ (ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।