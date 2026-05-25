ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੰਚਿਆ ਸਟਾਫ਼? ਦੇਖੋ ਰਿਐਲਟੀ ਚੈਕ ਰਿਪੋਰਟ...
"10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਮੁਆਫ..." ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰਾਉਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : May 25, 2026 at 11:44 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 50 ਤੋਂ 60% ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਸਮਾਂ
ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'10-15 ਮਿੰਟ ਮੁਆਫ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ'
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 7.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਟ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਖੁਦ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਸੀ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਢੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੱਕ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ (X) ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 25 ਮਈ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।'