“ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ": ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ।

Ganga Canal centenary celebration
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ” ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ" (Etv bHarat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 5, 2025 at 8:54 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਮਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ” ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨਦਾਇਨੀ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (Etv Bharat)

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 'ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿੰਗ' ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜੁੜੇ ਹਨ ਹਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਾਲ਼ੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ।

ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਮਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਚ ਉਲੀਕੇ ਸਮਾਮਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪੀ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਗਏ।

ਕਾਬਿਲੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

