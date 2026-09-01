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DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼, ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ...

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।

PUNJAB GOVERNMENT SUPREME COURT
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2026 at 11:04 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 42% ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 58,064.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26) ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਬਕਾਏ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਾਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਧਾਰਾ 266(3) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਈ ਧਾਰਾ 205(1)(a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 203(3) ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 203(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਦਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 204 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਾਰਾ 204(3) ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

"ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਅਦਾਲਤ ਧਾਰਾ 266(3) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ", ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਉਪਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ "ਅਣਉਤਪਾਦਕ" ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਕੀ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2021, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 309 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਚਕਾਂਕ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕੋਈ ਦਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ",

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ (8.04.2026 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 44; ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 48 ਅਤੇ 86)। ਰਾਜ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ",

ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ 17.06.2021 ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, 18.06.2021 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 21.06.2021 ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਚਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।",

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