ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Published : August 13, 2026 at 1:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ'
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬਦਲੇ ₹312.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
"ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1961-2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ! ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ₹312.59 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ!'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਸੁਕਾ ਲਏ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ… ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ — ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ!"
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਸੁਕਾ ਲਏ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ… ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ!— Neel Garg (@GargNeel) August 13, 2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ @BhagwantMann ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ:
👉 ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 1961-2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ₹1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ!
👉 ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ…
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: 1920 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ
‘ਪੰਜਾਬ-ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 1960 ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅੱਜ ਵੀ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਬਾਰੇ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 204 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ
ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਲਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਬਾਰੇ
ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਹਰੀਕੇ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਕੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਗੰਗ ਕੈਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
1920, 1960 ਅਤੇ 1981: ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਗ੍ਰਾਫ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (MAF) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 'ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ' (Indus Water Treaty) ਹੋਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੇ 1920 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
1981 ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਾ
31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ‘ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਓਨ ਡੈਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 8.6 MAF ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।