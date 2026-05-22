ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਵਾਦ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

CAMPAIGN AGAINST STRAY DOGS
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 9:40 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 9:49 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢ ਜਾਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ'

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 15519 ਮਾਮਲੇ ਆਏ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 18680 ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 22912 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਭਾਵ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ 2164 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

'ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ'

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 37,17,336 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 54 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਤਮਾਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਡੋਗ ਲਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੇਬਿਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

"ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੀ ਨਾ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ"

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਰਫ ਟੀਟੂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਹੀ ਨਾ ਰਗੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ।

ਕੁੱਤਿਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੁਨਿਆਂਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਚੁਣੋ।"

