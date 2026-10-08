ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ SIT ਦਾ ਗਠਨ
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ SSP ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ।
Published : October 8, 2026 at 2:52 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਮੈਂਬਰੀ SIT ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ SIT ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਲਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।"
SIT ਕਰੇਗੀ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਠਨ https://t.co/guf89rtfmY— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ @BaltejPannu ਨੇ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ !! 👉🏻 ਪੰਥ ‘ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ? 👉🏻 SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੱਸਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ₹1 ਲੱਖ ? 👉🏻 ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ?— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੀ SGPC ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ? ਕਥਿਤ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।"
ਕੀ SGPC ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ? 🔸 ਕਥਿਤ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? 🔸 ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 🔸 ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ - @BaltejPannu ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ !! 👉🏻 ਇਕੱਲਾ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ 👉🏻 ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਡਰਾਇਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਡ ? - @BaltejPannu ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ https://t.co/YGPt5fvwyH— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧਾਮੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? 🔸 ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ 🔸 ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ search ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ 🔹 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ - @BaltejPannu ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ— AAP Punjab (@AAPPunjab) October 8, 2026