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ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਜਾਣੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

BAO FATALIZER INSPECTION
ਨਕਲੀ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 8:27 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ (ETV Bharat)

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਬੋਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਿੱਚ 9 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਇਓ ਫਟਰਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ।

BAO FATALIZER INSPECTION
ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ:-

  • ਖਾਦ ਦੀ ਮਿਆਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ: ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (FCO) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਫੰਜਾਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ-ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀ ਲੋੜ 25% ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  • ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਹ ਜੀਵਤ ਖਾਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"- ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

BAO FATALIZER INSPECTION
ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (ETV Bharat)

ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਹਰ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਲੈਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।"




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GURMEET SINGH KHUDIAN
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