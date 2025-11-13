ETV Bharat / state

ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਰਾਸ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ

ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ www.easyregistry.punjab.govt.in ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਿਨੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ (Etv Bharat)

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ

ਅਯਾਲੀ ਖੁਰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟਵਾਉਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ।" ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਰੀਜਾ ਰਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਾਨ ਫਿਨਸਰਵ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ

ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।"- ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ

ਕੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ?

ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।



