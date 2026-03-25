ਆਨਲਾਈਨ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਫੀਸ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਆਨਲਾਈਨ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ DDR ਲਈ ਰੁਪਏ 100 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : March 25, 2026 at 3:36 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ FIR ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਅਤੇ DDR ਲਈ ਰੁਪਏ 100 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ PIL'
ਵਕੀਲ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ' ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ FIR ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ।- ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਵਕੀਲ
'ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ'
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕਾਪੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 10- 10 ਐਫਆਈਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ 10-10 ਐਫਆਈਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ, ਅਸਲਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ 1 ਲੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਣਯੋਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।'