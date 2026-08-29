ETV Bharat / state

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਸ ‘ਪਨੀਰ’ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ANALOGUE PANEER BANNED
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 29, 2026 at 11:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

analogue paneer banned
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲੈਟਰ (Commissioner Food and Drug Administration)


ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਦਰਅਸਲ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੁਝ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨਿਟਿਡ ਫੈਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'ਪਨੀਰ' ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:


ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ: ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਨੀਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਰਿਕਾਰਡ ਯਾਨਿ ਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।


ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ: ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਜੇਕਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।




ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਫੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨਿਟਿਡ ਫੈਟ, ਸਟਾਰਚ, ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਜ਼ ਮਿਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ
ਐਨਾਲਾਗ ਪਨੀਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
BAN ON ANALOG PANEER
ANALOGUE PANEER BANNED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.