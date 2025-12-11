EXPLAINER: ਚਰਚਾ 'ਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

ETV Bharat / state

ਚਰਚਾ 'ਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 11, 2025 at 3:48 PM IST

9 Min Read
[ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ]

ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਸੀਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ (ETV Bharat)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗ੍ਰਾਫ

ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ (ETV Bharat)

ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ?

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਾਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ।

Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। (Picture Courtesy: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਦੋ ਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗ਼ਰਮ ਰੁਖ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਅਨਿਲ ਵਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਰ

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਉਲਟਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਲਓਪੀ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੜਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜੱਟ ਸਿੱਖ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਜੋ ਸੀਐਮ ਬਣੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ- ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥ੍ਰੋਅ।

- ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

"ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

-ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ, ਬੁਲਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ)

Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ (ETV Bharat)

"ਜੰਮ-ਜੰਮ ਲੜਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਚੋਣਾਂ..."

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੁਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।"

ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਜੰਮ-ਜੰਮ ਲੜਨ, ਖੁਦ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾ ਦਿਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਭੋਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ।

- ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਲਏ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ (ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ) ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ। (Picture Courtesy: ਹਰਦੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ)

ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

  • ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 1967 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 1969, 1972, 1977, 1980 ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 1992 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।
  • 1995 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ 1997, 2002, 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ। 2012 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।
  • ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ 2024 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ।
Punjab Gidderbaha vidhan sabha seat candidate
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ (ETV Bharat)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1967 ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ 1997 ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ। 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ 2020 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ

  1. 1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
  2. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੜ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ।
  3. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2020 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 2022 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
  4. ਸਾਲ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹਲਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਗਠਜੋੜ ਤੈਅ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

