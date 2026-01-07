ETV Bharat / state

Inspirational: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੱਜ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀਤੀ ਹਾਸਿਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭਮ ਬਣਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ। ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ, ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।

ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ (ETV Bharat)
Published : January 7, 2026 at 2:21 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ): 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ 43ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ।

Inspirational: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਜੱਜ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਿਆ... (ETV Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅਚਾਨਕ ਅਨੋਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ

ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁਭਮ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ LGMD ਯਾਨੀ ਲਿੰਬ ਗਾਰਡਲ ਮਸਕੁਲਰ ਡੀਸਟਰਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ (ETV Bharat)

ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੈਡ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। - ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਿਤਾ

2 ਵਾਰ CLAT ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ

ਸ਼ੁਭਮ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਲੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਲਐਲਐਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ (ETV Bharat)

ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। - ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?

ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ੁਭਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਚੇਚਰੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ (ETV Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਧਿਆ ਮਾਣ

ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ (ETV Bharat)

ਸ਼ੁਭਮ ਰਾਤ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼ੁਭਮ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਸ਼ੁਭਮ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ

ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।

  • 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜੱਜ
  • ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 43ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਿਲ
  • 5 ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ
  • 2 ਵਾਰ ਕਲੈਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
  • ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਲ ਐਲ ਐਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ
  • ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ
ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ (ETV Bharat)

ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੰਗਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ।

Last Updated : January 7, 2026 at 2:26 PM IST

