Punjab Day: ਅੱਜ ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੱਖ
Punjab Foundation Day:ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ।ਜਾਣੋ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ।
Published : November 1, 2025 at 8:29 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ, ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ਼ ਚਿਹਰੇ, ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ ਤੇ ਵੱਚੇ-ਗਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡੱਟੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ-ਜੁੱਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ।
ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਬਾਰੇ
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਕਈ ਮੋਰਚੇ, ਮਤੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਹੋਏ, 10 ਮਾਰਚ, 1966 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ, 1966 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਂਊਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਸੋਂ 56 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਵਰਨਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ 1 ਨਵਬੰਰ, 1966 ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ (ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ ਤੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੀਤਿ-ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਸਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੀਵਣ ਜੰਨੂਨ ਵਾਂਗ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ-ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਖੇਤ-ਗਿੱਧਾ-ਭੰਗੜਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।