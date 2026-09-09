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ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ! ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ… ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਫਟਰ !

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ UBDC ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

Punjab first river rafting team ready
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 9, 2026 at 9:24 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ UBDC ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ UBDC ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ (ETV Bharat)

ਕਰੀਬ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਫਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Punjab first river rafting team ready
ਟੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਟਿਲ ਵਾਟਰ' (ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਐਡਵੈਂਚਰ ਖੇਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

  • ਖਿਡਾਰੀ: ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
  • ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ UBDC ਨਹਿਰ (ਤਾਰਾਂਵਾਲਾ ਪੁਲ) ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ (ਫਲੋ) ਰਾਫਟਿੰਗ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ।
  • ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਦੇਵਪ੍ਰਯਾਗ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਇਹ ਟੀਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 18ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਫਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

Punjab first river rafting team ready
ਟੀਮ ਵਿੱਚ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ (ETV Bharat)

ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੈਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰੈਪਿਡਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ।

"ਰਾਫਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਰਾਕੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਫਟ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਤੇਜ਼ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੈਟ, ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।"-ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਵਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਕੋਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਫਟ ਪਲਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।"

ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕੋਚ

ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੋਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੋਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਿਡਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਇੰਗ, ਡ੍ਰੈਗਨ ਬੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਫਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।"



ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ

ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।" ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਫਟਿੰਗ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"-ਪ੍ਰਿਆਂਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਿਡਾਰੀ

ਕੀ ਬੋਲੇ ਕੋਚ...

ਕੋਚ ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ।

"ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਫਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝੀਲਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਮਹੇਸ਼, ਕੋਚ

ਕੋਚ ਮਹੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਇੰਗ ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਇੰਗ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਫਟਿੰਗ ਲਈ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਪ ਦੇਵਪ੍ਰਯਾਗ ਹੋਵੇਗਾ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਪ ਦੇਵਪ੍ਰਯਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ 18ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਫਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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PUNJAB FIRST RIVER RAFTING TEAM
PLAYERS TRAINING IN UBDC CANAL
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਵਰ ਰਾਫਟਿੰਗ ਟੀਮ
18ਵੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ
FIRST RIVER RAFTING TEAM

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