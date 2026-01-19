ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ: ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੀ ਹਨ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਕੁੱਤੇ...
Published : January 19, 2026 at 7:56 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਆਸਰਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲੱਗਭਗ 500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਇਸ 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਹੁਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ' ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਕੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ "Dog Sanctuary" ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ Sanctuary ਰਾਹੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਗਭਗ 500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "Dog Bites" ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"- ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਸਨ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ 700 ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਇਸ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਇਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" - ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਅਰ
ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ?
ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਭਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
"ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਡੌਗ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਗੇ।"- ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਭਾ ਜਿੰਦਲ
ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਭਾ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।