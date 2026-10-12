ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ; 20.66 ਲੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੜ ਜੁੜੇ? ਅੱਜ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ।
Published : October 12, 2026 at 10:07 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 20.66 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਫਾਰਮ-6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
24,453 ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਇਨਾਤ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 24,453 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs), ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (EROs) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (AEROs) ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸਾਰੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।"
20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਨਾਮ
ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2.14 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 1.93 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 20.66 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 5.74 ਲੱਖ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, 1.19 ਲੱਖ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ, 9.44 ਲੱਖ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 4.12 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਹੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।