ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 10, 2025 at 2:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਪੱਟੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
'ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਬਿਜਲੀ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮੀਟਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
'ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਲਾਲਚ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਲਚ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ।