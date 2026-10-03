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MSP ’ਤੇ ਨਰਮਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

Low price of cotton crop
ਨਰਮੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾ-ਖੁਸ਼ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 5:01 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲਗਭਗ 8,000 ਤੋਂ 8,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦਾ MSP ਮੀਡੀਅਮ ਸਟੈਪਲ ਲਈ ₹8,267 ਅਤੇ ਲਾਂਗ ਸਟੈਪਲ ਲਈ ₹8,667 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

MSP ’ਤੇ ਨਰਮਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 30000 ਤੋਂ 32000 ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਚੁਗਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਰਮੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾੜ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਸੀਬਪੁਰਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਰਮੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ਼ MSP ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਗਤ, ਝਾੜ, ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

Low price of cotton crop
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CCI) ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ MSP ਨਾਲੋਂ ₹400 ਤੋਂ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਕਿਸਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 15 ਵਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਟੀਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

Low price of cotton crop
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ (ETV Bharat)

"ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।" -ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਤੋਂ 15000 ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਰਸੋਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" -ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 15-20 ਮਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-2 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜਰੂਰ ਕਰਨ।"

ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਝੋਨੇ (ਪੈਡੀ) ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

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