ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ 'ਅੰਨਦਾਤਾ'

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ..

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 9, 2026 at 10:08 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਝਾੜ ਤੇ ਗੁਣਵਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 60 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਝਾੜ ਘਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਗਿਰਦਾਵਰੀ' ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਸਕੇਗੀ ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਰਲ ਵਾਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੋਂ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਗੋਭੀ,ਖਰਬੂਜਾ,ਤਰਬੂਜ਼, ਕਰੇਲਾ, ਪੇਠਾ, ਲੌਕੀ, ਚੁਚੁ ਬੈਂਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ (Etv Bharat)

ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਭ ਕੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ।- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਕੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।"

ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ।- ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ

“ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ”

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ਼ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਰੁਲਦਾ। - ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ

“ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ”

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ-ਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ "ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਈ?ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।-ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰ-ਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ (Etv Bharat)

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੜਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਟਿਲ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਦਾਵਰੀ' ਅਤੇ 'ਜਲਦ ਰਾਹਤ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 145 ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ' ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।- ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ?

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ 'ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਨਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ'(Area Based) ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਯੀਲਡ ਬੇਸਡ' (Yield Based) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।- ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ?

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਨ ਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਚੌਲ-ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਤਾ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ

ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ 4.2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਯੋਗ ਸਰਪਲੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ

ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ GSVA ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

