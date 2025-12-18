ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 18, 2025 at 6:10 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਸੰਗਰੂਰ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 18 ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਣੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 21 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ।"
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ।"
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨਾ
ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਦੋ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ, ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।