ETV Bharat / state

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ !

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjab employees ultimatum Bhagwant Mann
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 30, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ (ETV BHARAT)

"ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ।"-ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ

ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮਹਾਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"

"21,22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 12,13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸਤੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"-ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡੀਏ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁਹਿਮ ਚੱਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

TAGGED:

ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 7 ਸਤੰਬਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ULTIMATUM
PUNJAB EMPLOYEES ULTIMATUM

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.