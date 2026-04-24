ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ? ਘਬਰਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾਈ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ।' ਪੜ੍ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 24, 2026 at 6:13 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 38 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
'ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ'
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖ਼ੁਦ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਟ੍ਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀ ਫਰਨੈਸ ਸਟੀਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'
ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ,ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਫੀਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਬਦਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੋਰਮ
ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਚੌਪਟ ਰਾਜਾ! ਹੁਣ ਜਦ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਬਲੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ…— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) April 23, 2026
ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿਜ਼ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਐਮਐਸਐਮਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਾਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਅੰਧੇਰੀ ਨਗਰੀ ਚੋਪਟ ਰਾਜਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਫ਼ਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹਨ।'
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।'
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 1500 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਗਰਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਆਪ' ਦਾ ਪਲਟ ਜਵਾਬ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਕਸਰ ਦੀ ਠੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।'
ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਤਰਕ
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 8-8 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
-ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ 2200 ਗਰਿਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਫੀਸਦ ਜੇਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।"