ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ 'ਤੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ANI
Published : September 13, 2026 at 10:07 AM IST
ਬਲਾਚੌਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ): ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੱਟ'
ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਲੋਕ ਹਨ।"
'ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ'
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ (surplus) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
'3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੌਂਦ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ 17,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਗਭਗ 14,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।'
'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'
ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਇਕਾਈਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਯੂਨਿਟ-1 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।'