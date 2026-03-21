Eid In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 'ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ', ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Eid Ul Fitr 2026: ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਈਦ-ਉੱਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਮਨਾਈ ਗਈ।
Published : March 21, 2026 at 10:57 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਦ-ਉੱਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ 38 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 563 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ 100 ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਂਡਰ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਥੇ 150 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਮੀਲੋ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਕੌਮ ਕੋ ਕਬੀਲੋ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ
ਏਕ ਬਹਿਤਾ ਦਰਿਆ ਹੇਂ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਕੋ ਨਦੀਓ-ਝੀਲੋ ਮੇਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ...
ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।
-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਈਦ-ਉੱਲ-ਫ਼ਿਤਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ LIVE— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) March 21, 2026
---------
ईद-उल-फ़ितर के पवित्र अवसर पर मलेरकोटला से LIVE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਈਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈਦ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
"ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮਨਾਈ ਈਦ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਖੈਰੂਦੀਨ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਖਾਸ ਦੁਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਇਬ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਨੂੰ “ਮਿੱਠੀ ਈਦ” ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਵਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਦ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।