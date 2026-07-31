ਇਸ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ, ਜਾਣੋ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ?
ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ।ਕੀ ਹੈ ‘ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ’, ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਲਾਜ? ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 31, 2026 at 6:54 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ’ (Dwarf Virus / Southern Rice Black-Streaked Dwarf Virus - SRBSDV) ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ (ਬੌਣੇ) ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ ਇਕ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 10 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਹੁਣ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ:
- ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ: ਲੱਛਣ ਪਨੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ ₹1,500 ਤੋਂ ₹2,500 ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਨੌਬਤ: ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਾਂ ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੌਣਾ ਵਾਇਰਸ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਔਸਤਨ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਹਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।"
"ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ।" -ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ, ਪੋਦਾ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ, PAU ਲੁਧਿਆਣਾ
ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ? (PAU ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ)
ਚਰੋਕੀ ਯਾਨੀ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਲੇ (Vector) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਕਾਰਨ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ-
- ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring): ਪਨੀਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲਾ ਤੇਲਾ (White-backed planthopper) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਰਿਹਾ।
- ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂ, ਖਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਗੇ ਫਾਲਤੂ ਘਾਹ/ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਲੇ ਦੇ ਪਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ (Insecticide Control)
ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੋ।
- Pexalon 10 SC (ਪੈਕਸਾਲੋਨ): 94 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- Ulala 50 WG (ਉਲਾਲਾ): 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- Osheen / Token : 20 ਫੀਸਦੀ
- SG (ਓਸ਼ੀਨ / ਟੋਕਨ): 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- Imagine / Viola 10 SC: 300 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
- (ਨੋਟ: ਛਿੜਕਾਅ ਦੌਰਾਨ 150-200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ।)
ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ ਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਆ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"