EXPLAINER: ਉਜੜਿਆ ਵਿਹੜਾ, ਸੁੱਕੇ ਹੰਝੂ; ਆਖ਼ਿਰ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ 'ਚਿੱਟਾ' ਸੋਗ ?
ਕਿੱਥੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ? 'ਚਿੱਟੇ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ। ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਪਛਾਣ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 8, 2026 at 3:26 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ- ਉਹੀ 'ਚਿੱਟਾ', ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਗਭਗ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਤੀਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 2 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੂ ਐੱਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ-ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਏ।" ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਅਲਾਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਖੂਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ...
ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ: ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਕਸਰ 'ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ' ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 78 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 144, ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 89 ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ “ਨਸ਼ਾ”ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਤੋਂ 5,000 ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 600 ਤੋਂ 1,000 ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਐਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ “ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ”ਜਾਂ “ਬਿਮਾਰੀ” ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। -ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ?
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ 30.68 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 63 ਲੱਖ ਬਾਲਗ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਨਾਬਾਲਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ 3 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.62 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6.12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਖਿਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ?
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 1990 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਨ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦਾ ਵੱਧਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਹੇਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ) ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਏ।"
"ਚਿੱਟਾ (Synthetic Heroin) ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕੇ (Injection) ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਧੀ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਣ ਗਏ।" -ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ
ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ (ਓਵਰਡੋਜ਼) ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 'ਚਿੱਟੇ' ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ੀਮ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬੱਦੀ) ਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸਿੱਧਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ
ਨਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਿੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਓਪੀਔਡ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਧਿਆਨ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। -ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ, ਜੀਐਮਸੀਐਚ, ਸੈਕਟਰ-32
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਸ਼ਾ
ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਡਾ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਾ, ਜੋ ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਾਰਨ-
- ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ (Painkillers, Sedatives) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਖੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ।
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਡਰੱਗ ਨੈਕਸਸ' (Drug Nexus) ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ, ਗਲੀ-ਗਲੀ ਤਸਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰਮੱਛ (ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ) ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ-
- ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਪਛਾਣ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੱਛਣ?
- ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-
- ਕੀ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ?
- ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸੌਣਾ?
- ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ (ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੱਛਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਦਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (De-addiction centers) ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Detoxification), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਊਪ੍ਰੀਨੋਰਫਿਨ - Buprenorphine) ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਓਓਏਟੀ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 'ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ' (Rehabilitation) ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ (Counseling)।
- ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਧਿਆਨ?
ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੀਅ ਚੁਰਾਵੇ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਨੀਂਦ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੱਲ ?
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਮਰੀਜ਼' ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਠਜੋੜ (Nexus) ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੈਂਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।"