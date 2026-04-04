EXPLAINER: ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ। ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ (ETV Bharat/GFX TEAM)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 5:54 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ। 28 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟਾਫ, 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ- ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਹਿਰ, 'ਆਪ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ? (ETV Bharat)

ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕੋਨਮਿਕ ਸੈਂਸਸ (Drug and socio-economic census) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ? (ETV Bharat/GFX TEAM)

ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ?

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।

  • ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ?
  • ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ?
  • ਕਿਹੜਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ?
  • ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?
  • ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ?
  • ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ?
  • ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"

ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ? (ETV Bharat/GFX TEAM)

ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਪਲਾਈ ?

ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 250 ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ।

ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ

NCRB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ 266 ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 78 ਮੌਤਾਂ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 89 ਮੌਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੀ 71 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਪਲਾਈ (ETV Bharat/GFX TEAM)

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 29,784 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 39,867 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2,021 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 26 ਕਿਲੋ ਆਈਸ, 698 ਕਿਲੋ ਓਪੀਐਮ, 35, 000 ਕਿਲੋ ਪੋਪੀ, 55.78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

"ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ-ਮੁੰਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ (ETV Bharat/GFX TEAM)

"ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 62 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।- ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਖੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"

"ਸ਼ਰਾਬ-ਤੰਬਾਕੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ"

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ (ਤੰਬਾਕੂ-ਸ਼ਰਾਬ) ਚੰਗਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" - ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ

"ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ"

ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।"

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ (ETV Bharat/GFX TEAM)

ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। -ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

"ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ"

ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।"

ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸ ਡਰੱਗ, ਚਿੱਟਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।"

