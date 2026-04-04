ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਠੱਪ; ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ !

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ। ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ। ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ?
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 4, 2026 at 1:54 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਅੱੜਿਕਾ

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 75 ਤੋਂ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। -ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਵਹੀਕਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 250-300 ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। - ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ 2000 ਤੋਂ 5000 ਤੱਕ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ, ਹੁਣ ਲੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ

ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। 250-300 ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 100-150 ਲੇਬਰ, ਜੋ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ

ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿੱਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 2000-5000 ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤਾਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਹੁਣ ਵੱਧ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। HCPL ਲੁੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹਿੰਦਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। - ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ

ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਲੁੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਟ ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।"

ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ

ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।

